嘉義人注意！幸運兒繳550元電費爽中1000萬

快看看是不是你！財政部日前公布114年09-10月中獎號碼，其中有一名幸運兒繳550元電費就中了1000萬特別獎。

本期發票特別獎號碼「25834483」，特獎號碼則是「46587380」，財政部日前公布中獎發票清冊，1000萬特別獎一共開出11張，其中一名嘉義人向台電嘉義區營業處繳納電費550元，就幸運抱回1000萬大獎。也有人在星巴克彰化北斗門市（彰化縣北斗鎮中山路1段375號）花費155元購買飲品，同樣爽中1000萬。還有一名超級幸運兒，僅花50元在Google Play繳納訂閱費，就中了千萬大獎。

財政部提醒，領獎期間自114年12月6日起至115年3月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。中三獎（含）以上者，依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。

此外，中五獎及雲端發票專屬獎500元（含）以上者，依規定應繳納0.4%印花稅款，但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者，免繳納印花稅。中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。

