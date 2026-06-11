嘉義人行道施工惹民怨! 民眾怒:四天無法出門

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義縣大林鎮公所，辦理人行道施工，拆除中正路和忠孝路，兩側舊人行道磚後，重新鋪設，但卻引發當地民眾憤怒。有人因為住家前施工，四天無法出門，還有人騎樓因為工程施做後，反而積水，出入的不便，讓居民怨聲載道。





嘉義人行道施工惹民怨！ 民眾怒四天無法出門、騎樓積水

大林鎮人行道施工，當地居民是怨聲四起，怒控出入不便，不理會居民需求！（圖／民視新聞）

說起最近的人行道施工，當地居民是怨聲四起。當地民眾說：「他要怎麼下去，來你來幫我抬一下啦，不然是要讓阿伯摔下去喔。」有人痛罵工程施作，完全不顧居民生活。還有老人家因為門口堆滿舊人行道磚，已經四天不能出門。當地民眾表示：「我都80幾歲了我們很不方便啊，四天沒辦法出門了。」除了人走不方便，車輛也無法進出。居民還自力救濟，找木頭來搭便橋，好跨過門前的障礙。當地民眾表示：「大家都自己在釘板子，我們要自救我們沒有人救我們。」更離奇的還有因為新鋪設了人行道之後，自家門口騎樓竟然開始積水，施工單位也只是打洞應急。當地民眾說：「以前沒做不會積水，做了之後積水，然後給我鑽三個洞。」

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嘉義人行道施工惹民怨！ 民眾怒四天無法出門、騎樓積水

家門口一堆舊人行道磚頭，老人家行動不便，已經四天不敢出門！（圖／民視新聞）

不過當地鎮長回應，工程前都已經先跟住戶溝通過，也希望民眾理解，推動人行環境，是中央跟地方的重要政策。大林鎮長許有疆強調：「在施工前相關的協調會，都有相關的紀錄在案，在推動人行環境，跟以後我們使用的習慣，的確會有一些落差，這些都是以後使用上，我們需要去磨合的。」居民控訴施工期間沒有臨時坡道，工區和人車的動線，也完全沒有隔離考慮，工程從規劃到施作，缺乏同理心，也完全不顧店家和居民，出入的基本需求。

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