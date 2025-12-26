嘉義住宿一晚比高鐵來回貴？鄉民陷選擇障礙 疑惑：算不算打擊國旅

近日有位鄉民在PTT貼文，指嘉義住一晚要2,300元，高鐵來回只要2,100元，讓原po陷入選擇障礙。（示意圖，本刊資料照）

台灣國旅住宿偏貴狀況這幾年不斷被討論，甚至被網友們揶揄「窮人出國、有錢人國旅」。近日有位鄉民在PTT貼文，指嘉義住一晚要2,300元，高鐵來回只要2,100元，原po因此陷入選擇障礙「是不是乾脆坐高鐵取代住宿更好呢？」原po也疑惑直呼「高鐵比住宿便宜算不算是打擊國旅」。

有位鄉民近日在PTT八卦版「問卦」，標題就寫著〈欸！嘉義住一晚要2300 高鐵來回2100〉，原po透露週末跟朋友去嘉義的城堡玩，看了一下火車站周邊的商旅，評價還不錯的最便宜一晚2,300元左右。

原po補充提到，如果要便宜一點，可能要選擇去大林或朴子，但價錢也沒有便宜多少，不然就是得去住青年旅館，「如果這樣的話，是不是乾脆坐高鐵取代住宿更好呢？高鐵比住宿便宜算不算是打擊國旅，有沒有八卦。」

該篇po文曝光後，有網友跑來留言，「你還要付出高鐵來回的時間和體力」「反正你也是要回去 當然搭高鐵」「這樣當然是住宿比較好阿 還可以安排住阿里山」「打個卡就走 你還是不要出門好了」「住是體驗跟一輩子」。

