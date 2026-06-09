嘉義偵查分隊長爆「收賄電玩業者」 洩漏警方查緝情資 遭拘提漏夜偵訊
嘉義地檢署9日下午指揮調查局南部機動站，兵分多路前往嘉義市警察局第一分局偵查隊及何姓分隊長住處執行搜索。正值輪休的何姓分隊長隨即遭拘提到案。據了解，檢調接獲檢舉，何姓分隊長與轄區內某連鎖電子遊戲場業者往來頻繁，懷疑利用職務之便，長期向業者洩漏警方查緝行動等職務機密，並疑似收受不正利益。
在搜索行動中，調查官於第一分局偵查隊辦公室帶走該連鎖遊戲場的臨檢紀錄表，以及何男申報超勤加班費的相關卷證，試圖從中釐清不法對價關係與涉及情節。
這次行動共針對5處地點執行搜索，除何姓分隊長外，檢調另傳喚及拘提遊戲場業者與相關人士共7人，總計8人到案釐清案情。截至9日晚間，相關被告與證人仍由調查局幹員進行漏夜偵訊，以進一步確認是否仍有其他警務人員捲入或更深層的貪瀆結構。
據了解，何姓分隊長在同僚眼中曾是辦案績效卓著的「捕快」。他在2025年年中甫由偵查隊小隊長升任分隊長，過去幾年投入打擊詐欺犯罪案件，因表現優異，曾多次獲得市警局頒發績優人員表揚。
嘉義市警察局表示，該案由檢察官指揮調查局人員，並會同市警局督察室及第一分局共同執行調查。警方強調，將全力配合檢調偵辦，秉持不庇縱、不護短的立場，若調查屬實，將針對涉案同仁從重議處，嚴懲不貸，以維護警紀尊嚴。全案目前仍由嘉義地檢署偵辦中。
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