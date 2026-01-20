嘉義優鮮攜手台灣燈會 推出12款聯名伴手禮

嘉義優鮮×台灣燈會聯名推出12項「台灣燈會在嘉義」限定伴手禮／嘉義縣府提供





新春佳節即將到來，嘉義縣政府今20日舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，推出12項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮。中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人在記者會中驚喜現身，與翁章梁一同嗨跳時下流行的「撒嬌舞」，並推廣美味伴手禮。

限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始推行時僅有79件產品，很多人不了解這是什麼，如今已有800多項產品加入嘉義優鮮行列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品。鼓勵業者朋友繼續拓展知名度，有品牌就有責任，期望大家將品牌經營的長長久久。

翁章梁也說，13天的燈會非常精彩，有許多海內外團體熱情參展，本次主燈更跳脫生肖主題，以阿里山神木為造型，值得一看，燈會期間每晚都有展演，歡迎民眾共襄盛舉。

嘉義縣政府同步在嘉義優鮮官方網站公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，民眾可從型錄找到心儀產品，直接與業者訂購，部分產品還能在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購。

中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人在記者會中驚喜現身／陳致愷攝影

即日起桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，旅客在返鄉探親、拜年送禮之際，可在國門前輕鬆購入。

縣府輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，嘉義科學園區台積電AP7嘉義廠啟動企業預購，展現嘉義農業與企業的合作共好成果；該禮盒也將在微風百貨等通路上架，搶攻高端年節送禮市場。

「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」推出年節限定組合及優惠，除了期間購物免運，也提供跨境配送服務，讓海外消費者輕鬆選購嘉義優鮮好物。

更多嘉義優鮮產品在中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及國道服務區等地販售，歡迎至嘉義優鮮官網查詢相關資訊。



