嘉義優鮮攜手台灣燈會 12款限定伴手禮登場搶攻年節市場

新春佳節將近，嘉義縣政府舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，正式推出12款「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，同步發表嘉義優鮮年節產品型錄，為年節送禮市場注入濃厚在地風味與節慶氣氛。記者會現場星光十足，中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒驚喜現身，與嘉義縣長翁章梁一同熱舞互動，吸引目光也帶動現場氣氛。

↑圖說：嘉義優鮮×台灣燈會聯名推出12項伴手禮。（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

此次推出的聯名伴手禮，集結嘉義在地農產與加工特色，品項多元，包含以在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶元素的茶油拌麵、選用在地食材製成的老菜脯鳳梨酥與辣椒米磚，以及取材嘉南平原釀製的大吟釀清酒等，展現嘉義豐富的農業底蘊與加工實力。

翁章梁表示，「嘉義優鮮」是縣府掛保證的農特產品品牌，推動初期僅有79項商品，如今已有超過800項產品加入行列，不僅進駐國道服務區、百貨公司等通路，也成功行銷至新加坡、日本等海外市場。他期勉業者持續深化品牌經營，「有品牌就有責任」，唯有長期耕耘，才能讓嘉義優鮮走得更遠、站得更穩。

翁章梁也邀請民眾把握燈會期間前來嘉義走春，指出為期13天的台灣燈會內容精彩，集結眾多海內外團隊參與，今年主燈跳脫傳統生肖造型，改以阿里山神木為設計主軸，極具特色，燈會期間每晚皆有展演活動，值得民眾親臨感受。

↑圖說：限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項。（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

嘉義縣政府同步在嘉義優鮮官方網站上線年節產品型錄，民眾可透過型錄選購心儀商品並直接向業者訂購，部分產品也可在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點購買。即日起，桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」亦設立嘉義優鮮專區，讓返鄉旅客或送禮民眾在國門就能輕鬆選購。

此外，縣府輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，並獲嘉義科學園區台積電AP7嘉義廠啟動企業預購，展現農業與企業攜手合作的成果，該禮盒也將於微風百貨等通路上架，鎖定高端年節送禮市場。

↑圖說：「嘉義優鮮水產電商平台」也推出年節限定組合及優惠。（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

因應年節採購需求，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」同步推出限定組合與優惠，不僅提供期間免運，也支援跨境配送，讓海外消費者同樣能輕鬆品嚐嘉義好味道。更多嘉義優鮮商品，亦可於中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及國道服務區等據點選購，相關資訊可至嘉義優鮮官網查詢。

