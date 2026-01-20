嘉義優鮮攜手台灣燈會 12款限定聯名伴手禮搶攻年節市場

嘉義優鮮12款限定聯名伴手禮搶攻年節市場。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】新春佳節將至，嘉義縣政府20日舉辦「嘉義優鮮・馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，正式推出12項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，結合在地農產與節慶設計，搶攻年節送禮與觀光市場。

嘉義優鮮×台灣燈會12款聯名伴手禮開賣。(圖／記者邱嘉琪攝)

記者會現場氣氛熱鬧，中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒驚喜現身，與嘉義縣長翁章梁一同嗨跳流行的「撒嬌舞」，為活動增添年節喜氣，也向民眾推薦多款嘉義優鮮特色伴手禮。

此次推出的限定聯名商品多元，包括以在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶元素的茶油拌麵、使用在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，以及取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等，充分展現嘉義農業加工實力。

嘉義優鮮品牌有嘉義縣政府品質保證。(圖／記者邱嘉琪攝)

翁章梁表示，「嘉義優鮮」是縣府嚴選、品質保證的農特產品品牌，推動初期僅有79項商品，如今已有超過800項產品加入行列，並成功進駐國道服務區、百貨通路，甚至外銷至新加坡、日本。他也勉勵業者持續經營品牌，「有品牌就有責任」，期盼嘉義優鮮能長久深耕、持續拓展國際能見度。

翁章梁也指出，今年台灣燈會在嘉義舉辦，展期長達13天，內容精彩豐富，吸引許多國內外團體參與。此次主燈跳脫生肖主題，以阿里山神木為造型，燈會期間每日晚間皆有展演活動，邀請民眾踴躍前來共襄盛舉。

縣長翁章梁特別介紹嘉義優鮮有年節產品型錄可供消費者瀏覽選購。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉義縣政府同步於嘉義優鮮官方網站公布年節產品型錄，民眾可直接透過型錄與業者訂購心儀商品，部分產品也可在全家便利商店旗下近百家 FamiSuper 據點選購。

縣長翁章梁強推嘉義優先產品為最佳年節伴手禮。(圖／記者邱嘉琪攝)

此外，即日起桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，讓返鄉、出國旅客在國門即可輕鬆選購嘉義特色伴手禮。

縣府也輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，並獲嘉義科學園區台積電 AP7 嘉義廠啟動企業預購，展現農業與企業合作成果，該禮盒未來也將在微風百貨等通路上架，搶攻高端年節送禮市場。

「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒」，一盒24顆，台幣888元，由民雄鄉農會輔導農民高浤文所生產 。(圖／記者邱嘉琪攝)

同時，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」也推出年節限定組合與優惠，提供期間免運與跨境配送服務，讓海外消費者也能輕鬆選購嘉義優鮮好物。

嘉義優鮮產品亦於中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及各大國道服務區販售，相關資訊可至嘉義優鮮官網查詢。