嘉義優鮮故宮聯名上架桃園機場新東陽

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】延續去年度與國立故宮博物院聯名商品帶動的市場熱潮，嘉義縣政府持續擴大「嘉義優鮮」在觀光通路的能見度，進駐國門要地—桃園國際機場第一航廈，在新東陽台灣特色商品館設立「嘉義優鮮專區」，出國旅遊、返鄉探親的國內外旅客，在國門前即可選購兼具文化意象與在地風味的嘉義特色伴手禮，搶攻新春送禮與旅運消費商機。

縣長翁章梁日前親赴桃園國際機場，走訪新東陽位於台灣特色商品館「嘉義優鮮專區」，並拍攝推薦影片，親自體驗試吃虱目魚絲、高山烏龍茶爆米花等特色商品。翁縣長驚喜預告，「嘉義優鮮」將攜手台灣燈會推出12款聯名限定伴手禮，預計元宵節前在新東陽國道服務區亮相，展現嘉義優鮮持續布局關鍵通路、搶攻年節消費市場的行銷動能。

縣府表示，此次專區上架多款與故宮聯名商品，透過故宮典藏文物的設計轉譯，呈現嘉義各鄉鎮農產特色與加工創新，包含義竹玉米爆米花、梅山燒烤梅、竹崎椪柑軟糖、水上蓮藕粉、布袋虱目魚絲、虱目魚白蝦脆餅、太保黃金地瓜酥、烏魚子爆米花等創新產品。農業處指出，商品從原料選用、製程管理到風味表現，皆通過嘉義優鮮嚴格的品質把關，充分展現嘉義農產加工技術與地方特色，兼具質感與美味。

嘉義優鮮與故宮聯名重點商品包括包裝印上「海錯圖」第四冊意象的「多蝦虱目魚脆餅」，呈現嘉義海味特色；引用明孝宗龍袍元素設計的「龍咬黃金地瓜酥」，展現農產加工結合文化美學，以及結合「自敘帖」與故宮吉祥物小翠、哈奴曼的創意爆米花，讓嘉義農產在風味之外，更增添文化趣味與送禮質感。嘉義優鮮拓展至國際旅運門戶，藉由桃園國際機場高人流優勢，提升嘉義農產於國內外市場的曝光度與品牌辨識度。

本次進駐國門，不僅是嘉義優鮮通路布局的重要里程碑，更象徵嘉義農產逐步走向國際，將好滋味與飲食文化，分享給來自世界各地的旅客，縣府將持續結合節慶檔期、觀光通路及品牌聯名行銷策略，為在地農業創造更穩定、多元的市場機會。欲了解更多嘉義優鮮產品資訊，歡迎前往官網查詢 https://www.chiayum.com.tw/home 嘉義優鮮產品型錄 https://lihi.cc/WtBh7