嘉義優鮮水產電商半週年逢端午優惠加倍 翁章梁直播推海味

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府專屬的「嘉義優鮮水產電商平台」自去年雙11開幕以來，已屆半週年。適逢端午佳節來臨，平台自5月25日起至6月22日推出「端午優鮮·粽享時光」優惠活動。今（10）日，縣長翁章梁特別與料理達人咪咪進行線上直播，透過開箱示範與料理推薦，邀請民眾把握優惠，選購嘉義在地新鮮水產，享受原汁原味的海味饗宴。

「嘉義優鮮水產電商平台」結合「嘉義優鮮」品牌與線上購物便利性，打造嘉義縣水產數位行銷新模式。該平台匯集21個品牌、200項認證水產品，並提供完善金流與物流服務，讓消費者一站式選購在地優質水產，輕鬆將最新鮮、最安心的嘉義海味直送到家。

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在鏡頭前，翁章梁與咪咪邀請嘉義優鮮業者親自向觀眾介紹自家特色水產品，包含向禾漁場的海藻脆片、邱家兄弟的虱目魚鬆香丸、海浬寶的常溫虱目魚精、正鑫水產的虱目魚水餃、塭稻水產的虱目魚飛魚卵香腸及新鮮蝦仁、東晟水產的台灣鯛魚片、昕鮮漁場的生鰻片及日式燒鰻，都是家庭料理不可少的海味人氣商品。

翁章梁與咪咪更示範五道簡單料理，展現「從產地到餐桌」的在地水產鮮美：鮮甜飽滿的虱目魚水餃、蝦仁搭配虱目魚飛魚卵香腸的海鮮炒飯、氣炸鍋版紙包蒜香奶油鯛魚、夏日涼拌生鰻片，以及快速復熱即食的蒲燒鰻魚飯。透過簡單料理方式，民眾可輕鬆將嘉義優鮮融入日常餐桌，享受產地直送的新鮮滋味。

端午時節，除了享用美味粽子，搭配低脂高蛋白的水產品，更是健康佳選。此次半週年慶暨端午優惠活動至6月22日止，全館任選兩件享7折、消費滿500元免運費，加入會員再折50元。此外，平台還推出「咪咪推薦組」兩款人氣商品（生鮮、零食），方便民眾輕鬆選購兼具品質、美味與在地特色的嘉義優鮮水產品。

縣府農業處表示，嘉義優鮮秉持「有品牌就有責任」的核心理念，不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。透過此次端午直播活動，消費者可了解各式特色水產品、養殖故事和在地產業價值。縣府誠摯邀請民眾把握優惠期間挑選國產水產，將最新鮮、最安心的嘉義海味帶回家。

圖：適逢端午佳節來臨，平台自5月25日起至6月22日推出「端午優鮮·粽享時光」優惠活動。今（10）日，縣長翁章梁特別與料理達人咪咪進行線上直播，透過開箱示範與料理推薦，邀請民眾把握優惠，選購嘉義在地新鮮水產，享受原汁原味的海味饗宴。（記者吳瑞興翻攝）