嘉義優鮮水產電商慶開幕 翁章梁直播加碼

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府推出「嘉義優鮮水產電商平台」11日開幕，結合嘉義優鮮品牌與線上購物的便捷性，開創自建電商通路的數位轉型新紀元，在地優質水產品便捷、新鮮直送消費者手上 https://www.chiayumfresh.com.tw/ 。

縣長翁章梁今與小家庭料理專家咪咪舉辦臉書慶開幕直播活動，宣布推出多重優惠好康，包括加入會員即可獲得50元購物金，原本前100名下單者可獲不限金額的免運優惠，翁縣長霸氣加碼至200名，還有多項搶手商品限定折價優惠，等消費者上限選購。



開幕慶直播上，翁縣長與網紅咪咪、在地漁友大力推廣，並示範料理乾煎虱目魚肚、奶油蒜蝦蛤蜊、澎湃四鮮湯（鱸魚、台灣鯛、虱目魚丸、蔬果魚湯），介紹黑麻蟹（熟凍紅蟳）、威士忌一口吃烏魚子、咔啦蝦、虱目魚尬尾魚鬆等即食精品，咪咪也大讚嘉義水產優質又好吃。



農業處指出，嘉義優鮮水產電商平台讓上班族、家庭主婦及小資族不受地域限制，只需動動手指即可輕鬆下單、直送到家，平台內也設有小漁職人日誌及料理知識庫等資訊，民眾不僅能選購產品，同時認識每位漁民的品牌故事，透過圖文與影音資源學習簡單料理小技巧。



翁章梁秉持「有品牌就有責任」的理念推動嘉義優鮮，現在更進一步數位轉型升級，水產電商目前集結在地16家業者、通過認證的93項水產商品，包括九龍活海產、正鑫水產、好美農漁產、宏洋冷凍、邱家兄弟、海浬寶、祖孫蝦、崇文冷凍、樂鱻冷凍、蝦覓世界、蝦頭家水產、魚塭千金鮮魚舖、榮杰產銷班、昕鮮漁場、塭稻水產及鑫溶水產等優質品牌。



翁章梁說，參與觀看直播的網友人數眾多，代表嘉義優鮮的水產品令人期待，經過嘉義縣政府把關，透過電商平台下單、選購，保證讓你買了還想再買！