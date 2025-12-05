嘉義優鮮水產「High Five+1」銅板價專區掀起搶購熱潮 週週秒殺！

圖▲小家庭料理達人藝人咪咪前往嘉義縣進行水產品料理直播。

嘉義縣政府今年建立「嘉義優鮮水產電商平台」，集合優質漁產供應鏈，讓民眾能以更便利的方式選購在地新鮮水產品。平台於11月開站後，陸續推出多項優惠活動，成功吸引大量消費者加入會員，並體驗線上選購、產地直送的購物模式，讓嘉義優鮮水產品從產地直達民眾餐桌。

為歡慶開站，「嘉義優鮮水產電商平台」同步推出多重限時優惠，包括加入會員即享50元購物金、全館免運優惠加碼、每週五小確幸限時活動等好康，吸引許多小家庭、上班族與民眾踴躍搶購，帶動平台使用人數持續攀升。

每週五固定推出的「High Five +1」週五小確幸限時活動，更是開站後最受矚目的焦點之一，且掀起一波搶購熱潮。讓活動於每週五下午3點精選3至5款限量商品，以單品50元起的超值確幸價回饋消費者。活動優惠推出以來反應熱烈，上週更在開放後短短三分鐘全數完售，成為民眾週週鎖定及激烈搶購的「週五秒殺日」。

本週限時優惠登場，歡迎消費者把握全館免運倒數期間搶購。同時建議加入會員及官方LINE，就能搶先獲得每週優惠資訊。

圖▲12/5嘉義優鮮水產「High Five +1」週五小確幸限時活動。

11月開站期間，小家庭料理達人藝人咪咪也前往嘉義進行水產品料理直播，以「一小時完成一桌好菜」為主軸，將嘉義在地魚產的鮮甜風味呈現給線上觀眾。直播後迴響熱烈，咪咪也持續在社群平台展開團購活動，並時常在日常晚餐直播中料理嘉義優鮮水產品，成功吸引更多民眾注意平台商品，電商平台亦同步設置「咪咪直播推薦專區」，並搭配免運優惠，歡迎民眾踴躍到平台上來採購。

