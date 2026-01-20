嘉義優鮮聯名台灣燈會伴手禮亮相 縣府把關優良品

（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣府今天舉辦「嘉義優鮮台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，12項燈會限定聯名伴手禮亮相，縣長翁章梁說，這都是縣府把關的優良產品，歡迎多多選購。

新春佳節即將到來，嘉義縣農業處推廣「嘉義優鮮」品牌伴手禮，請來中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人表演，並與翁章梁一同嗨跳時下流行的「撒嬌舞」。

翁章梁接受媒體聯訪說，舉辦記者會要讓大家知道「嘉義優鮮」品牌有800多項產品，完全是嘉義縣政府把關的優質產品，非常有特色，從「吃巧、吃飽、吃補的」都有，希望年節時期大家多多選購。

翁章梁說，3月3日至3月15日台灣燈會在嘉義，嘉義優鮮業者與台灣燈會聯名伴手禮共有12項產品，在燈會期間都買得到。民進黨立委陳冠廷今天也出席為嘉義優鮮產品背書，看到現場陳列縣府輔導民雄鄉農會推出「喜番・大好き玉女小番茄精品禮盒」，嘉義科學園區台積電嘉義廠已啟動企業預購；他說，高科技業與嘉義的農業未來可相輔相成。

農業處表示，燈會聯名伴手禮包括在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項。

農業處指出，「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」推出年節限定組合及優惠，除了購物免運，也提供跨境配送服務，讓海外消費者輕鬆選購嘉義優鮮好物。（編輯：李淑華）1150120