嘉義優鮮與全家便利商店合作 推出熱銷「一口吃烏魚子」搶攻新春市場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府農業共同品牌「嘉義優鮮」延續2025年推出一口吃烏魚子引發的市場熱度，今年再度攜手全家便利商店上架販售，鎖定現代消費者對便利即食商品的需求，持續深化即食型海味布局，搶攻新春消費檔期。透過便利商店通路布局，讓民眾只要走進門市，即可輕鬆選購來自嘉義的優質海味，進一步提升嘉義水產品牌能見度與消費觸及面。

烏魚子是臺灣年節具代表性的高端禮品之一，近年隨生活型態轉變，即開即食、免切割的「一口吃」形式深受市場歡迎。

嘉義縣政府表示，本次上架的嘉義優鮮一口吃烏魚子，嚴選嘉義在地烏魚子原料，經專業炙燒處理與精準切工製成切塊獨立包裝設計，保留烏魚子濃郁香氣與細緻口感，兼具便利性與品質表現，提供消費者最「嘉」選擇。

除了「一口吃烏魚子」外，嘉義縣政府也持續透過全家便利商店的通路推廣「嘉義優鮮」品牌商品。例如，嘉義優鮮與國立故宮博物院合作推出的聯名商品，將「美味、美學與故事性」結合，打造兼具文化價值的伴手禮。

本次上架的商品中，共有9家業者、15個品項在「全家FamiSuper」的嘉義優鮮專區亮相。其中，包括竹崎鄉特色椪柑製成的益生菌軟糖，包裝融合「清·余省 仿御筆盆橘圖」的意象，象徵大吉大利和開年好彩頭；還有以清代畫家沈振麟畫作「貓抓魚」為靈感設計的「烏魚子爆米花」，將宮廷畫作中的優雅與現代「貓奴」文化的趣味性完美結合。

其他上架商品還包括義竹爆米花、溪口米食迷你罐、布袋虱目魚絲、太保地瓜酥、虱目魚白蝦脆餅、苦瓜脆片、玫瑰梅酒等創新商品，讓消費者在便利商店就能輕鬆選購具有文化特色與產地故事的嘉義優鮮產品。

此外，全家 FamiSuper 門市冷凍櫃亦持續上架嘉義優鮮水產品，包括虱目魚丸、鱸魚丁、虱目魚柳等多項安心食材，透過常態化通路，將新鮮、安全的嘉義水產融入民眾日常餐桌。

嘉義縣政府強調，未來將持續以「在地嚴選、品質把關」為核心，透過通路合作與產品創新，協助在地業者拓展市場，提供消費者更多元的選擇，進一步提升嘉義農產的品牌能見度與市場競爭力。

圖：嘉義縣政府農業共同品牌「嘉義優鮮」延續2025年推出一口吃烏魚子引發的市場熱度，今年再度攜手全家便利商店上架販售，鎖定現代消費者對便利即食商品的需求，持續深化即食型海味布局，搶攻新春消費檔期。（記者吳瑞興翻攝）