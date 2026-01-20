嘉義優鮮迎燈會 搶攻年節商機

嘉義縣政府20日請來中華職棒啦啦隊女孩，與縣長翁章梁一起行銷「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」。（呂妍庭攝）

即將迎來新春年節和台灣燈會，嘉義縣政府特別推出「嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮」，並製作年節產品型錄，20日還請來中華職棒知名啦啦隊女孩助陣，與嘉義縣長翁章梁嗨跳「撒嬌舞」，熱情行銷嘉義優鮮產品。翁章梁指「嘉義優鮮」品牌產品多達800樣，品質有縣府把關。

為迎接新春佳節、擴大「嘉義優鮮」農產品牌能見度，縣府昨以「台灣燈會在嘉義」為主軸辦記者會，同步推出12項燈會限定聯名年節伴手禮，近百家業者帶著產品出席爭曝光度、盼迎上年節送禮旺季，帶動買氣。

農業處表示，限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項，期盼讓更多民眾在年節與觀光消費中，看見嘉義、品嘗嘉義、帶走嘉義的好味道。

現「嘉義優鮮」通過申請合格業者已達235家、商品總數800項，因市場反應好，加入的業者愈來愈多，為讓消費者買得安心、送得有面子，今年除年節產品型錄外，縣府也同步啟動海內外電商平台年節採購行銷，推出年節限定組合及優惠。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始推行時僅有79件產品，如今已有800多項產品加入嘉義優鮮行列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品。

翁章梁說，過年是送禮的旺季，大家都有過年送禮的習慣，希望企業界或團體透過參考型錄，選出適合的伴手禮送給朋友、員工，另3月3日到3月15日是台灣燈會舉辦期間，縣府與「嘉義優鮮」合作推12項聯名伴手禮，到嘉義看燈會就能採購。

翁章梁也鼓勵業者繼續拓展知名度，有品牌就有責任，期望大家將品牌經營的長長久久。