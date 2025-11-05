「嘉義優鮮」水產電商平台盛大開幕 推出多重優惠活動慶祝

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】隨著數位化時代的快速來臨，嘉義縣政府正式啟動全新的「嘉義優鮮」水產電商平台（https://www.chiayumfresh.com.tw/）為消費者提供便捷、快速且新鮮的水產品直送服務。為了慶祝平台開幕，縣府精心推出多項優惠活動，讓消費者輕鬆享受優鮮的海味。

「嘉義優鮮」是嘉義縣農漁產共同品牌，秉持縣長翁章梁「有品牌就有責任」的理念，獲得許多民眾的信賴及喜愛。隨著數位轉型升級，縣府自建「嘉義優鮮」水產專屬電商平台，集結通過嘉義優鮮認證的水產商品，包括九龍活海產、正鑫水產、好美農漁產、宏洋冷凍、邱家兄弟、海浬寶、祖孫蝦、崇文冷凍、樂鱻冷凍、蝦覓世界及鑫溶水產等優質品牌，讓消費者能夠輕鬆選購，並迅速將新鮮水產品送上餐桌。

為了慶祝「嘉義優鮮」水產電商平台開幕，縣府推出多重優惠好康。凡加入會員即可獲得50元購物金，不限消費金額皆可折抵使用，前100名下單者可獲不限金額免運優惠。

平台也推出了一系列熱門商品的優惠，包括九龍活海產熟凍紅蟳（275g±25g）優惠價只要600元（原價650元）、鑫溶水產烏魚子系列產品全面限定優惠，烏魚子醬兩罐組優惠價1,000元（原價1,760元）、蝦覓世界特大尾5.5°藥膳紹興醉蝦三包組優惠價960元（原價1,005元）等，多樣豐富的促銷組合，讓民眾能以實惠價格輕鬆選購。

為迎接即將到來的雙十一購物節，11月11日下午將舉辦嘉義優鮮水產店商平台開幕慶直播活動，由翁縣長與網紅咪咪、在地漁友一同進行線上推播，介紹嘉義優質水產。同時，還要教大家如何利用嘉義優鮮水產，煮出豐盛美味的料理，並且介紹好康優惠活動。歡迎鎖定「翁章梁 Weng Chang-Liang」 Facebook 粉絲專頁及嘉義優鮮水產電商平台訊息。

農業處指出，嘉義優鮮水產電商平台的成立，讓上班族、家庭主婦以及小資族群也能輕鬆購買到新鮮的海產品。只需動動手指，便可輕鬆下單，將嘉義縣優質水產直送到家。平台還設有「小漁職人日誌」和「料理知識庫」，讓消費者不僅能選購到優質水產品，還能了解每位漁民的品牌故事，並學習簡單的烹飪技巧，享受購物與學習的雙重體驗。

