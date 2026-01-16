嘉義兇狠球棒隊 「宮廟猛砸落漆」連闖2處原因曝光…其中一間砸錯了

社會中心／洪正達報導

暴力分子逞兇隔天就被警方拘提到案。（圖／翻攝畫面）

嘉義市南京路15日凌晨發生一起暴力案件，2處私人神壇遭到10多名球棒隊持棍棒入內砸毀物品，其中一處神壇還被連續開車衝撞3次，導致鐵門變形、玻璃破裂，屋主的兒子也被打傷，警方獲報後組成專案小組調查，16日將王姓、蔡姓主嫌拘提到案，訊後依妨害秩序、傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌送辦。

據了解，15日凌晨2點多，10多名暴力人士分成多輛自小客，前往慈靈會砸廟不分青紅皂白就開始毀損物品，但過程中發現找錯對象，又跳上自小客前往南巡府前，先以車撞門後，眾人再持棍棒猛砸。

犯案用的鋁棒、木棒全被警方查扣。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即展開追查，專案小組成立後調閱監視器鎖定特定對象， 16日下午持拘票兵分多路將王姓、蔡姓2名主嫌拘提到案，並通知其他共犯到案說明，一併查扣作案用的木棒、鋁棒等物品。

警方偵訊完畢後，依涉犯妨害秩序、傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌送辦。

不良行為，請勿模仿！

