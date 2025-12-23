嘉義八福長照學苑動土 以「挪亞方舟」為外觀意象

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）位於嘉義縣民雄鄉戴德森醫療財團法人「八福長照學苑」今天動土，以「挪亞方舟」意象打造外觀，總經費約新台幣5億元，預計2028年完工，將成為嘉義高齡人口的重要服務據點。

動土儀式於今天上午舉行，民進黨立委王美惠、嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、戴德森醫療財團法人董事長高堂恩、嘉義基督教醫院院長陳煒等人共同揚起金鏟，宣告「八福長照學苑」正式啟航。

陳煒告訴中央社記者，長照學苑營運後醫療照護將由嘉義基督教醫院負責，學苑為四層樓建築，內部規劃日照服務、57床住宿式長照、大齡食堂、運動中心、戶外綠廊帶，同時設置多元共融共學空間，讓孩子、青年與長者能在此共融交流。

高堂恩表示，八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，結合大尺度採光、與綠意庭園設計，象徵生命被守護、被承接。園區要從「身心和療、多元守護、療癒方舟、價值重現、溫心科技、共好激勵、青銀共融、夢想啟航」八大創新服務出發，把長照從單純照顧進化成生活、學習、復能與夢想串連的場域。

翁章梁致詞說，嘉義縣是全台老化程度最高縣市之一，八福長照學苑的動土，是縣府與民間共同守護長者的重要里程碑。看到八福的宗旨要讓長者能在熟悉的土地上，得到最有尊嚴、最安心的照顧並活得有價值，這令人感動。（編輯：張銘坤）1141223