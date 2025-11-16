嘉義六腳高麗菜盛產 菜農開放自採"1顆10元"

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

高麗菜盛產，加上天氣熱，長得不夠大顆，賣相不好，嘉義縣六腳鄉有菜農直接開放讓民眾自己採，一顆只要十塊錢，吸引不少民眾自備麻布袋前來採收。





嘉義六腳高麗菜盛產、賣相不佳 菜農自採價10元 民眾搶囤菜

高麗菜盛產，加上天氣熱，長得不夠大顆，賣相不好，嘉義縣六腳鄉有菜農直接開放讓民眾自己採，一顆只要十塊錢。（圖／民視新聞）

民眾親自帶著麻布袋，走進田間，準備大展身手。當中有不少是爸爸媽媽帶著小孩來體驗田園之樂，小朋友開心的把高麗菜拔起來。一名媽媽說，「主要就是想說帶小孩來，他們也是第一次可以摸到高麗菜，原來高麗菜是長這樣，我自己其實本來也不太知道，我也是第一次。」另一名女士則是開車經過看到，立馬下車來採。這裏是嘉義縣六腳鄉三義村的三姓寮，種植了大約有五分多地的高麗菜，菜農說，今年因為天氣太熱，高麗菜的品質不佳，長不大，賣相不佳，拿去市場上賣，價格高不了，加上菜農為了要躲七月的丹娜絲颱風，都比較晚種，導致後來產期全都擠在一起，產量過剩，如果再請工人採收，根本不夠付工資，不如開放讓民眾自由採摘。

廣告 廣告









嘉義六腳高麗菜盛產、賣相不佳 菜農自採價10元 民眾搶囤菜

傳統菜市場裏，大顆一點的高麗菜其實也不貴，有的三顆一百，有的四顆一百。（圖／民視新聞）

菜農說，「划不來啦，因為請工人有的沒的，就像我剛才說的，一公斤裝起來，成本全算進去就要五塊到六塊了，你如果拍五塊、六塊，我等於都賠錢多做的。」雖然比較小顆，但一顆只要10元，還是很便宜，不少人一採都是十幾二十顆，裝到整個麻布袋放不下，有人要買回家做泡菜。而傳統菜市場裏，大顆一點的高麗菜其實也不貴，有的三顆一百，有的四顆一百。菜販說，「我今天是賣四顆一百塊，一顆平均大概都有三斤，因為這次颱風它沒有進來，所以我們菜價又會開始慢慢會下降。」聽到菜價還會再跌，消費者開心，卻苦了農民。













原文出處：嘉義六腳高麗菜盛產、賣相不佳 菜農自採價10元 民眾搶囤菜

更多民視新聞報導

持武器搶劫逾百萬元 嘉檢依強盜罪嫌起訴4人

台北市議會無異議通過北士科T17、T18解約案 輝達要出「這金額」

嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷

