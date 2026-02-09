嘉義再耕園陪身障學員登台北101圓夢

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「101很高，我只在電視看過。」這是再耕園一位中度身心障礙學員小聲說出的心願。對多數人而言，台北101或許只是一棟城市地標，但對長期生活範圍受限的身障學員來說，卻是一個遙遠、只能存在於想像中的地方。為打破身心障礙者生活場域的限制，實踐自主參與與社會融入，嘉義保康基金會再耕園小作所暨日照據點，16名中重度身障學員，日前在家長與專業服務人員陪同下，一行共30人自嘉義出發，前往台北101展開一日探索之旅。

廣告 廣告

再耕園園長吳艾雯表示，對一般人而言或許只是普通的城市旅行，對多數身障學員來說，卻是第一次走出熟悉的生活圈，親身走進陌生城市，從「只在電視裡看過」到「真實出現在眼前」的重要跨越，是難得的生命經驗。

吳園長指出，此次目的地並非由園區單方面決定，而是學員歷經多次討論與投票後共同選出。台北101對學員而言，長久以來僅存在於電視畫面、社群媒體與他人口中聽到，而透過自我決策的過程，學員不僅學習表達個人意願，也練習傾聽與尊重他人選擇，讓「外出」成為生活自主的實際練習；在投票過程中，有人擔心路程遙遠、有人猶豫不安，也有人只是靜靜舉手支持；對工作人員而言，這些反應就是珍貴的學習歷程，學員們逐漸體會到「自己的想法，真的可以被實現」。

為確保行程安全順利，再耕園服務團隊投入大量事前準備工作，從嘉義後火車站出發，串接BRT、高鐵與台北捷運，每段交通動線皆反覆模擬，並事先確認輪椅學員的無障礙需求與站務協調。對學員而言，這不只是一趟旅行，更是關於生活自立的重要探索。當天清晨出發，有學員第一次搭高鐵，緊張地不斷詢問車程；有的緊握票卡，反覆確認沒有弄丟；在陪伴下，學員們學著看車次、聽廣播、排隊上車，也在彼此提醒中，慢慢建立信心。

抵達台北101時，學員們站在大樓底下仰望許久，有人拉著老師請求拍照留念，也有人興奮指著大樓分享記憶中的新聞畫面。搭乘高速電梯時，部分學員因高度感到不安，服務人員僅靜靜陪伴，讓學員依自己的步調適應。當電梯門打開，城市景色映入眼簾，學員開始分享眼前所見，臉上的緊張逐漸轉為笑容，也相互拍下照片留念。返程途中，車廂內不時傳來翻看照片的聲音，有人說出，今天真的很開心。讓所有準備顯得格外值得。

吳園長特別感謝福添福基金會捐助新台幣一萬元，以及台北101觀景台提供20張公益票券，讓學員跨越約250公里的距離，實現原本遙不可及的想望。未來再耕園將持續以社區實踐方式，陪伴身心障礙者逐步拓展生活半徑，讓自主、自立與融合不只是政策理念，而是日常可實現的生活風景。

圖說：嘉義保康基金會再耕園小作所暨日照據點，16名中重度身障學員，日前在家長與專業服務人員陪同下，一行共30人，在福添福基金會捐助下，日前登上台北101圓夢。（圖：劉芳妃翻攝）