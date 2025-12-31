嘉義分署1/6聯合拍賣 1078c.c紅色重機成亮點

行政執行署嘉義分署將於115年1月6日分別於雲林、嘉義等地舉行擴大聯合拍賣會，28件不動產及1,078c.c的DUCKTI紅色重型機車將成為拍賣亮點。（圖/嘉義分署提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】行政執行署嘉義分署將於115年1月6日舉行擴大聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產有17件、嘉義縣市則有11件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，分別於上午及下午舉行，執行分署歡迎有意購買嘉義縣市及雲林縣房地產的民眾，注意二處各別的拍賣地點及時間。當天下午2時30分起，嘉義分署門前廣場也會進行動產拍、變賣活動。1,078c.c的DUCKTI紅色重型機車將成為拍賣亮點。

行政執行署嘉義分署表示，將於115年1月6日舉行擴大聯合拍賣會，當日雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。本次雲林地區法拍不動產有17件；嘉義縣市則有11件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，有意購買嘉義縣市及雲林縣房地產的民眾，請特別注意二處各別的拍賣地點及時間。當日除了上下午雲林、嘉義二地有不動產拍賣外，更在下午2時30分起於嘉義分署門前廣場進行動產拍、變賣活動。法拍物件品項多樣，歡迎大家前來撿好康。

執行分署指出，1/6日當天有一輛排氣量1,078c.c的DUCKTI紅色重型機車將可能是拍賣的亮點，另有日產、國瑞2輛轎車可供選擇，還有板信及三信等公司股票。至於變賣物品部分，有新鮮貝貝南瓜、牛番茄、奶油白菜、青江菜、地瓜葉等多種當日產地直送的農產品，並有杏仁茶、紅綠茶禮盒、濾掛咖啡、咖啡包、薯餅、醬油、五仁辣麻果油、紅薑黃粉及機能凍飲、葉黃素飲等食品，還有各色手工皂、抗菌隨手皂及毛巾、大浴巾、衛生紙等清潔用品以及變異水晶洞、各式石雕及聚寶盆等開運藝品，拍賣及變賣物件琳瑯滿目。

執行分署特別邀請「嘉義市腦性麻痺會」在法拍現場設攤，販售麵包、餅乾、並有財團法人「嘉義市聲暉協進會」進行手語宣導，還有南區國稅局嘉義市分局及經濟部標準檢驗局也會到場宣導業務。如對以上不動產、動產拍賣、變賣相關事宜仍有疑問，請上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務。