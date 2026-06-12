嘉義分隊長涉貪！與電子遊戲業者雙雙聲押

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嘉義地檢署偵辦的警界貪瀆案有重大進展。嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉涉及連鎖電子遊戲場貪瀆弊案，經檢方深入調查後，於12日獲得法院裁定結果。

案件起始於民眾檢舉，指控何姓分隊長與電子遊戲場業者交往密切，涉嫌洩密及貪瀆等違法行為。嘉義地檢署接獲檢舉後立即展開調查，於9日下午指揮調查局南部機動站調查官，同時搜索第一分局偵查隊及何姓分隊長住處等相關處所。

搜索行動中，檢調除拘提何男外，同時傳喚連鎖電子遊戲場陳姓業者及多名員工到案。調查過程發現，何男帳戶存在金流異常進出狀況，檢方因此將何男家人列為清查對象，並拘提電子遊戲場陳姓會計等多名員工進行訊問，深入追查金流流向。

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10日檢方進行複訊程序，諭知林男及蒲女分別以3萬元及8萬元交保，其餘涉案人員包括電子遊戲場陳姓合夥人等均請回。然而何男與陳姓業者因案情重大，檢方於11日向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院法官收案後進行閱卷程序，於11日晚間開庭進行聲押訊問，審理程序持續至12日凌晨。經法官審酌案件情節與相關證據後，裁定何姓分隊長羈押禁見，陳姓業者則以30萬元交保並限制住居。

此案突顯執法人員與業者間的利益糾葛問題，檢調將持續深入調查相關違法情事，釐清完整犯罪事實。

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