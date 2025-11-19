嘉義前科男送辦途中突暴斃 家屬質疑癌末還押人 解剖結果出爐「根本沒病」

【記者莊曜聰／嘉義報導】綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌到民宅前開槍恐嚇，遭到檢警逮捕偵辦並聲押獲准，不料16日準備移送看守所時突然口吐白沫倒地，送醫後宣告不治，醫院初步研判「疑似氰化物中毒」，家屬親友還質疑「人都大腸癌末期還要押」，引發外界關注，今天法醫解剖相驗，並未在羅男身上發現任何癌徵，也初步排除氰化物中毒可能，讓死因更加撲朔迷離。

據了解，羅男曾被警方列為治平對象，也多次被查獲槍枝，又犯下恐嚇取財、強抽砂石稅等惡行，是警方紀錄在案的頭痛人物，15日他持霰彈槍前往嘉義大林鎮某處民宅開槍，16日凌晨遭警方逮捕，並在一處產業道路找到棄置的槍彈，被依槍砲罪送辦並聲請羈押獲准，卻在法警移送時突然口吐白沫倒地，送醫後仍回天乏術。

近年來羅男對外都聲稱自己身體狀況不佳，親友聽說他罹患大腸癌，現在已經是末期，面對檢警訊問羅男也是同樣說法，加上家屬拿出醫院出具的「疑似氰化物中毒」診斷證明，質疑人都已經病得如此嚴重，檢警竟然還要羈押，是罔顧人命，又認為羅男經過搜身，為什麼還能取得氰化物，對羅男身亡無法接受，也讓外界對檢警辦案存有疑慮。

不料今天進行相驗程序，法醫研究所法醫師解剖後檢視羅男體內，並未發現有任何癌徵，另肺臟兩側均肺水腫，有心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形，確切死因需採集檢體病理切片檢查與毒藥物檢驗才能確定；羅男罹癌一事恐是「空氣場」，家屬對此則改口死者與家中不常聯繫，是否真有癌症並不清楚，只希望查明真正死亡原因，「有個交代」。

今天法醫解剖後，在羅男身上找不到任何癌症跡象，也並非氰化物中毒。資料照

