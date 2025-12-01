嘉義協同中學勇奪「總統盃 AI 程式競賽」全國冠軍 用汗水與堅持寫下最亮眼榮耀

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】協同中學國三8李O民、國一10李O安代表參賽表現優異，國中一般組：金牌。榮獲總冠軍：銅牌。此項大賽各縣市皆有代表隊，協同中學是唯一代表嘉義縣參加一般國中組榮獲冠軍。

在這個充滿挑戰與創新的年代，二位參賽學生以堅定的步伐走出屬於自己的道路。從炎熱的暑假開始，他們就立下目標：「要站上全國 AI 程式競賽的舞台。」沒有捷徑，也沒有僥倖，只有一步一腳印的努力，犧牲假日的時光、一次次 耐心的Debug 、一次次重新出發的勇氣。

比賽結果公布的那一刻，他們的眼神裡有驚喜、有激動，也有這一路走來的酸甜苦辣。而當站上頒獎台、由總統親自頒發獎盃的那瞬間，他們深深感受到——原來努力真的會發光，原來堅持可以帶領自己走到最遠。這份堅持，終於在全國舞台上綻放。

在「總統盃 AI 程式競賽」中，擊敗來自全國各地的強勁對手，榮獲冠軍寶座。感謝辛苦指導的老師，也感謝勇敢的孩子們用熱情與汗水為人生寫下新的里程碑。未來，他們將繼續在 AI 世界中探索、挑戰、創造屬於自己的無限可能。

