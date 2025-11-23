嘉義參拜 鄭麗文高人氣

國民黨主席鄭麗文（中）到新港奉天宮參拜，民眾紛紛搶著合照。（記者湯朝村攝）

記者康子仁、湯朝村∕綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動惹議。總統賴清德二十二日發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並且表示該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵袍澤而非共諜。鄭麗文二十三日回應，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。

鄭麗文回到故鄉雲林口湖參加千人健走活動，並探望鄭豐喜的遺孀吳繼釗老師。她強調，鄭豐喜的一生就是雲林精神的體現：不管大環境多麼惡劣、不管先天條件多麼劣勢，我們永遠努力奮鬥、不向命運低頭。

鄭麗文下午則在秘書長李乾龍、立委王育敏與多位地方藍營民代陪同下，到嘉義縣新港奉天宮參拜，受到許多婆婆媽媽夾道歡迎，紛紛搶著合照，展現超高人氣。

對於賴清德的臉書發文；鄭麗文表示，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

她強調，身為中華民國總統，真正使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，賴清德應停止政黨惡鬥，因為台灣真的不能再內耗。

另外，雲林縣長張麗善明年卸任，立委張嘉郡日前表態積極爭取黨內提名。對此，鄭麗文表示，張麗善任內讓雲林展現不同風貌，期待能順利世代接棒，棒棒都是最強棒。

至於國民黨嘉義縣長人選時，鄭麗文則笑而未答，王育敏則說「尚未討論」就打斷話題。地方咸認為國民黨有贏的機會，希望盡早決定人選。