嘉義反毒志工訪嘉藥交流取經

嘉義市聯絡處反毒志工諮詢服務團專程到嘉藥進行反毒知能交流活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

嘉南藥理大學長期深耕校園反毒教育，連續九年、第十五度獲教育部大專院校推動防制學生藥物濫用業務績優學校，紮實的宣導成效與創新的推廣模式，已成為各界觀摩的典範。嘉義市聯絡處反毒志工諮詢服務團日前特地專程到校交流，吸取嘉藥的成功經驗。

此次交流活動由嘉藥軍訓室主任李柏宏上校擔任主講人，李主任以深入淺出方式剖析新興毒品的偽裝術與辨識技巧，並針對施用毒品對身心的不可逆傷害、校園常見的毒品滲透手法及預防策略進行詳盡解說。雙方透過專題講座與實務經驗分享，深化對新興毒品的認識，期盼透過跨縣市的經驗傳承，共同築起更堅固的社會防毒網絡。

為了讓反毒志工們能實際體驗宣導場域，特別設置互動問答與情境模擬環節，分享嘉藥推動反毒教育時如何運用桌遊、情境劇等創意方式吸引學生目光。這些寶貴的實戰經驗讓在場志工獲益良多。

嘉藥軍訓室主任李柏宏表示，嘉義市聯絡處反毒志工諮詢服務團長期投入第一線反毒教育工作，嘉藥身為反毒績優學校，非常樂意分享多年累積的資源與經驗。反毒工作需要「向下扎根、向外延伸」，期望藉由此次的跨縣市交流，能將正確的拒毒態度與防制技巧散播出去，結合志工的力量，共同營造安全無毒的生活環境。