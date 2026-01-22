嘉義台灣燈會 禮賓導覽亮麗出擊

亮眼嘉義隊登場！嘉義縣暌違8年，今年再舉辦台灣燈會，培訓近百名禮賓接待及導覽人員，包括導覽要領、燈區作品介紹、外賓接待禮儀、美姿美儀、嘉義文史、急救方法及消防知識等7大重點，亮麗團隊將以流利外語導覽嘉義文史。

嘉義縣政府表示，負責統籌燈會禮賓服務的執行團隊，集結嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校及嘉義縣市多所大專院校組成禮賓服務隊，於1月13日至1月16日進行4天培訓活動，提升專業能力，將在燈會期間提供優質服務。

服務團隊分為禮賓接待、親善大使、導覽人員及簡報人員，共150人，有嘉義大學、中正大學、南華大學、長庚科技大學、吳鳳科技大學及崇仁醫專等校學生參與，提供中文、閩南語、客語、英語、日語及法語接待。

培訓課程由超過20年指導國慶親善大使及美姿美儀教學經驗的老師，為學員調整細節，從站姿、走姿到手勢引導，力求完美，另外，大型活動人潮眾多，同時安排急救教學及消防安全演練。

為讓國際賓客領略嘉義之美，「接待外語」與「嘉義文史」被列為本次訓練的核心，由文史老師帶領學員，熟悉舊稱「諸羅」到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，轉化為生動的導覽內容，與燈區策展理念結合，讓導覽深入淺出，更生動。

嘉縣府表示，今年台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣舉辦，邀情各地遊客，來「嘉」體驗盛大的燈光饗宴，感受嘉義的文化之美與燈會的璀璨魅力。