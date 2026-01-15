嘉義台積宅房價漲破6成 購屋門檻再增高

【記者柯安聰台北報導】台積電股價站上1700元新高，嘉義台積宅也增幅亮眼！根據內政部實價揭露，位於嘉義太保市太保二路，1棟屋齡17年的4層樓透天住宅，2025年1月由3名設籍台北市的自然人，以總價2800萬元無貸款方式買下，該物件原屋主在102年僅以870萬元入手，持有12年後以約3倍價格轉手，粗估帳面獲利達1930萬元，價格漲幅逾200%。



另外，位於縣府五街1棟屋齡3年的4層樓透天住宅，原屋主入手價僅約千萬元，持有僅3年再加價1160萬元，以總價2160萬元出場，房價直接翻倍；鄰近嘉太產業園區的北港路二段，也有1棟3層樓新透天，屋主同樣持有3年後，再加價700萬元出售，買方同樣以無貸款、近2倍價格接手。





廣告 廣告



（圖）受惠台積電設廠效應，嘉義太保透天房價翻倍(圖-台灣房屋)



台灣房屋嘉義縣府高鐵加盟店店東郭文雄表示，太保市近年受惠台積電題材持續發酵，帶動房價持續攀升，轉手價格翻3倍、4倍成交的案例並不少見。不過，由於太保早期房價基期相對偏低，即便價格翻倍，相較都會區水位仍屬親民，因而吸引不少外地買盤積極進場，主要熱區集中在縣府特區，以及鄰近台積電廠區的故宮南院周邊，自住與投資置產客群皆有。



郭文雄指出，此筆透天物件就位於生活機能成熟、商業發展完善的縣府特區，面臨主要幹道太保二路，屬於店面型透天，雖屋齡17年，不過整體屋況頗佳，加上是具備出租效益的店面型透天，投資自用相宜，因此也更受市場青睞；隨著房價高漲，目前縣府特區屋齡約19至20年的中古透天住宅，總價約落在1700萬至1800萬元左右，新透天住宅總價約2300萬元起跳，若為帶店面透天產品，行情則在3300萬元以上，以該物件整體條件，成交價格頗符合市場行情，另一方面，太保市有不少屋主普遍惜售，寧願空置也不急於出租或出售，甚至預留給子女返鄉居住，因此市場釋出量有限，優質物件的稀有性，也讓買方更願意以高價進場承接。









2024年初台積電正式宣布進駐嘉義科學園區，觀察主要受惠區太保市，透天住宅平均總價從1397萬元，2025年攀升至2323萬元，漲幅超過6成，等於晚1年入手就要多付近千萬元。



台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已陸續裝機測試，預估今年將迎來首波員工進駐，嘉科二期擴建計畫環評初審日前亦已通過，未來產值與就業人力可望持續擴大。台積電設廠確實為太保帶來產業與人口紅利，早年進場的置產族，確實比較有機會在房價嚐到甜頭，然而受央行限貸政策未鬆綁，銀行授信審核趨嚴，自住首購客群出價能力有限，在區域價格水位快速墊高後，市場承接力道轉弱，綜觀嘉義縣近1年整體買氣表現亦明顯偏向冷靜，受市場景氣持續緊縮下，爆發式上漲的態勢，也應將逐步收斂。（自立電子報2026/1/15）