嘉義台82快速道路小客車高速行駛自撞 駕駛拋飛摔落路面

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣台82線快速道路鹿草段今天中午發生車禍意外，一輛黑色轎車高速行駛，疑似車速過快失控自撞，撞擊力道非常大，駕駛從車內拋飛摔落路面，嘉義縣消防局救護人員獲報到場，將仍有生命跡象的駕駛送醫救治，確切車禍原因正待警方調查釐清。

嘉義縣消防局今天11點59分獲報，台82線快速道路往東接國道1號前方發生車禍，派遣祥和分隊及鹿草分隊前往救援，將倒在路面上的駕駛送醫；目擊的民眾說，該輛轎車行駛飛快，接著就失控撞飛。

轎車駕駛自撞後被拋飛，疑似沒有繫安全帶，水上分局呼籲用路人，行駛快速道路或高速公路時務必減速慢行依速限行駛，並繫好安全帶，勿因一時貪快而超速行駛。

