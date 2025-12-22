嘉義同濟高中解散、苗栗大成高中重組董事會

▲教育部會議通過嘉義縣私立同濟高中校法人解散，以及苗栗縣私立大成高中重新組織董事會名單。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 教育部今（22）日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，會中同意嘉義縣私立同濟高中學校法人解散，以及苗栗縣私立大成高中重新組織董事會名單。

教育部私立大專校院轉型退場專案辦公室指出，本次會議出席委員人數已達全體委員人數3分之2，依私立高級中等以上學校退場條例，審議財團法人台灣省嘉義縣私立同濟高級中學核定解散案，以及財團法人台灣省苗栗縣私立大成高級中學的重新組織董事會名單。

同濟高中法人在所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散；審議會出席委員無異議通過，同意學校法人解散；經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

另，大成高中已停止全部招生，本次會議依退場條例及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」規定，審議通過大成高中重新組織董事會名單。

