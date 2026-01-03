嘉義同鄉會溪口聯誼會會長交接 王成全接棒

溪口聯誼會長交接，中立者為監交人台北市嘉義同鄉會理事長邱和宗，右立者為新會長王成全，左立者為卸任會長蔡啟興。

台北市嘉義同鄉會溪口聯誼會第十五屆暨十六屆會長交接典禮，昨（三）日假一郎餐廳舉行，企業家王成全接任會長職位，感謝全體鄉親「成全」他為旅北溪口人服務的心願，今後將努力為同鄉服務，並帶領大家多從事慈善公益活動，並回饋我們溪口原鄉。

王成全會長從事重機械工具機等相關企業，事業有成之餘，秉持質樸鄉下人個性，多方面參與獅子會慈善活動，曾任國際獅子會300B2區第十一分區主席，人際關係很好。

交接典禮由台北市嘉義同鄉會理事長邱和宗主持監交，卸任第十五屆會長蔡啟興服務期滿，也感謝溪口鄉親的支持。

台北市嘉義同鄉會溪口聯誼會同時舉行第十六屆第一次會員大會暨年度餐會，席開五十五桌，近八百位旅北鄉親熱烈參與，席間一連串歌唱、演奏、舞蹈等節目相繼推出，節目精彩，尤其是前會長何中溢外孫女的舞蹈更博得鄉親熱情掌聲，由於王成全會長人脈充沛，許多節目均由鄉親好友免費贊助，讓王會長感激不已。另有立法委員蘇巧慧、台北市議員王閔生、陳炳甫等多名政治人物前往向王會長祝賀。