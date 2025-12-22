嘉義同鄉會等贊助，紙風車水上演出吸三千人同歡

(記者廖建智嘉縣報導)

紙風車劇團20日於水上南靖國小帶來「台灣幻想曲」劇碼，包括縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、贊助者社團法人新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗、奧迪北區股份有限公司董事長劉明松及文化基金會執行長陳尚雍等貴賓，與三千位大小朋友共度聖誕前夕，準備迎接2026新的一年。



翁章梁特別感謝財團法人新北市嘉義同鄉會、財團法人王萬進基金會、台奧北區股份有限公司、奧迪北區股份有限公司及李少桓等各界共同贊助，讓這場活動得以在嘉義縣演出。



翁縣長指出，嘉義的大、小朋友，觀賞國家劇院等級的兒童劇台灣幻想曲，讓大家瞭解自己生長土地的風土人情，以及劇中傳遞的勇敢與關懷，希望小朋友在歡樂中學習與成長，也要抱著對爸爸媽媽爺爺奶奶感恩的心，才能一起在這裡同歡。



「台灣幻想曲」透過戲劇張力，讓孩子們了解永續的價值和意義，共有五段組合劇碼。其中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物的觀念；「後山天使」講述美國醫師「譚爸」譚維義至偏鄉行醫的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，適合全家觀賞。