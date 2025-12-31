嘉義員工電擊亡 台電高層獲不起訴

台電員工李元瀚去年7月15日因搶修電力，不幸遭6600伏特高壓電擊傷重不治，器捐遺愛人間。（本報資料照片）

民國114年7月丹娜絲颱風期間，台電嘉義區營業處員工李元瀚因搶修電力，不幸遭6600伏特高壓電擊傷重不治。嘉義地檢署調查發現，當天李男疑似因驗電筆壞掉，也未配戴絕緣手套，及連日搶修工作導致體力、專注力下降，誤以為電線沒電才發生憾事。全案偵結後，將台電董事長曾文生等3名高層處分不起訴。

去年7月15日李男站在距地面8.5公尺的高空作業，底下郭姓副班長看到他以驗電筆對斷線檢查電力，接著聽到李喊「沒電」，沒一會就發生電擊。當時李男已無意識，身體上半部有明顯電弧燒灼傷，左手指電流通過造成嚴重碳化，雖緊急送醫，仍因嚴重缺氧性腦病變死亡。事後家屬同意器捐，讓他遺愛人間。

檢方調查，事發前2周李男曾反映其隨身攜帶的驗電筆時好時壞，也曾告訴同事無線對講機摔壞，當時施姓班長告知須立即向公安組更換新的驗電筆，還把自己良好的驗電筆借給李使用。電擊事件發生後，班長找到2支驗電筆，1支是班長的；另1支為李男所有，但並未安裝電池。

檢方根據相關證人說法，認為施姓班長已提供良好驗電筆給李男，並以對講機回報尚未完成斷電，副班長也已提醒，而李男本身具專業技術且年資逾9年，以其專業能力、技術及資歷，如檢查電力過程操作確實，並全程配戴絕緣手套作業，應可避免憾事發生。

檢方認為，此案難以歸責台電公司、台電嘉義區處許姓處長、張姓電務副處長等人有違反職安法，加上死者家屬也不提告，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。