嘉義啟動AI無人機冬令營

繼今年「AI創意夏令營」熱烈迴響後，嘉義縣政府持續深化科技教育，結合嘉義縣文化觀光局與嘉義縣政府經濟發展處嘉義縣重要創新能量，於明年一月二十五日至二十七日在嘉義文化科技創新基地舉行「AI無人機冬令營」，開啟結合AI教育、無人機與創新應用人才培育的新里程碑。

縣長翁章梁表示，嘉義縣之所以能率先推動結合AI創意與系統性無人機教育，是因為不僅具備國家級無人機研發與測試優勢，更是台灣無人機產業布局的重要核心。縣府整合文化、科技與產業資源，透過嘉義文化科技創新基地AI教育師資、虎尾科技大學及嘉義縣文化科技創新基地技術平台與新創能量，打造從教育、研發到創新實作的完整學習與培育場域，培育兼具飛控能力、AI思維、創新應用與文化素養的科技人才。

翁章梁指出，「嘉義未來需要的人才，我們要從小開始培養」。這套課程設計的核心價值，不在於「只會操作無人機或單純使用AI工具」，而是引導孩子理解科技如何解決問題、創造價值，並與文化、產業與城市發展產生連結。他強調：「孩子不能只有硬技術，更要具備創意、表達與整合能力。AI無人機冬令營正是培養孩子軟硬實力並重的重要起點。」。文觀局徐佩鈴局長表示，縣府將持續結合AI教育資源與文化科技能量，讓嘉義的孩子創造屬於嘉義的創新內容與文化價值。報名網址：https://cyinnohub.tw/