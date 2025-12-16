嘉義嚴選好茶集結 高山茶都打造職人交流平台

嘉義高山茶都活動目前正在舉辦中，每天都吸引大批愛茶民眾認識嘉義的茶文化。（圖：龐清廉攝）

嘉義縣高山茶產業年度盛事「高山茶都．嘉義」目前正在中埔穀倉農創園區熱鬧舉行，活動將持續到12月21日。今年嘉義高山茶都活動以「一杯茶，走入一座山」為主題，結合策展空間與多元體驗，帶領參與民眾認識嘉義的山林風土與茶文化世界。

活動亮點之一的「旅之所」展區，集結21家嘉義嚴選茶職人品牌，內容涵蓋在地高山茶、柴燒陶藝茶具、茶道古物、茶風味飲食，以及棉麻服飾與環境友善手作設計，不僅完整呈現嘉義茶產業的多元樣貌與生活美學，民眾還可以一次購足嘉義地區的好茶與特色好物。

高山茶都展區豐富多樣，完整呈現嘉義茶產業的多元樣貌。（圖：嘉義縣政府提供）

活動期間，民眾只要前往服務台填寫活動問卷，即可參加互動抽獎，獎品包含精選茶葉、茶杯與茶點等，由現場品牌共同提供，讓參與者不僅品茶、賞茶，也能把高山茶都的茶香記憶帶回家。

嘉義高山茶都活動時間為每天上午10點至下午6點，民眾可近距離與茶農及職人交流，感受茶葉背後的土地故事與職人精神，品味屬於高山茶都的溫度與魅力。（龐清廉報導）