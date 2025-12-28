第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂節公益路跑」今天清晨在綠映水漾公園登場。(圖／記者林詩涵翻攝)





第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂節公益路跑」今(28日)天清晨在嘉義市綠映水漾公園登場，近3000人不畏寒風、熱力開跑，活動延續「邊跑邊喝邊吃」的傳統，現場也進行募捐晶片活動。承辦單位負責人蔡協成表示，本次賽事是承樺營建與𨌺樺營造公司贊助的最後一場活動，募款所得將全數捐給公益單位，希望讓參賽者作伙跑出健康、跑出愛。

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂節公益路跑」今天清晨在綠映水漾公園登場。(圖／記者林詩涵翻攝)

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂節公益路跑」今天清晨在綠映水漾公園登場。(圖／記者林詩涵翻攝)

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂節公益路跑」今天清晨在綠映水漾公園登場。(圖／記者林詩涵翻攝)

本屆活動由嘉義市商業公會、大嘉義馬拉松協會、承樺營造集團公司主辦，立委張啓楷、林倩綺、前立委蔡壁如、議員陳家平、黃盈智、黃露慧等人都到場支持。

廣告 廣告

承辦單位負責人蔡協成表示，多年來舉行近22場馬拉松，已吸引各地10多萬人參加，成功帶動全民運動及城市觀光，本屆除提供免費啤酒、烤雞、豬腳、山豬肉、冰棒外，還增加泰國蝦、魯味等美食，歡迎國內外跑者齊聚嘉義，感受嘉義人的熱情及邊跑邊吃邊喝酒的樂趣。另為延續創辦人蔡金磚老先生博愛精神，活動也結合晶片募捐並全數捐出，做公益行善積德。

承辦單位承樺營造公司董事長蔡明樺說，管樂節公益路跑逐漸成為嘉義市馬拉松的焦點，希望以更多元美食，來打響嘉義馬拉松知名度，展現嘉義人的熱情；大嘉義馬拉松協會公關長陳致愷說，歡迎國內外近3000位跑者齊聚嘉義，今天也是嘉義市城市博覽會最後一天，希望參賽者賽後留在嘉義市消費，晚間再到市府北棟大樓預定地參加閉幕大典，感受嘉義市「小而美」的城市風光。

更多新聞推薦

● 嘉義國際管樂節公益路跑 近3000人清晨開跑