【嘉義國際管樂節戶外音樂會】理工學院風嶺軍樂隊 壓軸演出撼人心

記者張雅淳／嘉義報導

2025年嘉義市國際管樂節戶外音樂會昨日在文化公園登場，國內外多組團隊輪番獻藝，從學校樂旗到專業管樂合奏接力演出，吸引大批民眾攜家帶眷到場聆聽，其中又以國防大學理工學院風嶺軍樂隊氣勢磅礴的壓軸演出，最是震撼人心，也讓冬夜公園洋溢濃厚音樂氛圍。

嘉義市國際管樂節系列活動19日起至明年1月1日，戶外音樂會以開放空間拉近管樂與市民距離，安排不同編制與曲風團隊接力登臺，打造「城市音樂廣場」沉浸式體驗。此次參演陣容涵蓋國內樂旗與校友團、在地大學管樂團，以及日本的高中吹奏樂部等，透過跨地域、跨世代的同臺交流，呈現國際互動與在地共鳴兼具的管樂盛會。

廣告 廣告

獻演音樂劇經典旋律 博熱烈掌聲

理工學院風嶺軍樂隊由1至4年級學生組成，平時運用課餘時間扎實訓練與合奏磨合，此次於音樂會壓軸演出。曲目安排兼具戲劇張力與大眾熟悉度，其中，〈Abram’s Pursuit〉以明確節奏與強烈銅管語彙營造緊湊氛圍，〈Aladdin〉、〈Pirates of the Caribbean〉、〈The Phantom of the Opera〉及〈名偵探柯南〉等影視與音樂劇經典旋律，則交織華麗配器與層次分明的演奏，帶領聽眾穿梭奇幻與冒險情境，展現軍樂隊嚴整氣勢與舞臺掌控力。

此外，戶外音樂會亦邀集臺北市敦化國中樂旗隊、高雄市中山工商校友團、嘉義大學蘭潭管樂團，以及日本熊本工業高校吹奏樂部、拓殖大學紅陵高校吹奏樂部等團隊同場交流；各隊以多元曲風與各具特色的合奏音色，接力點亮文化公園夜空，讓市民在熟悉旋律與熱情演奏中感受管樂魅力，也為嘉義國際管樂節增添濃厚的國際交流色彩。

國防大學理工學院風嶺軍樂隊演奏〈Aladdin〉等影視與音樂劇經典旋律，展藝文軟實力。（記者張雅淳攝）

國防大學理工學院風嶺軍樂隊壓軸演出經典曲目，吸引大批民眾聆聽。（記者張雅淳攝）