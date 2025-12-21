【嘉義國際管樂節戶外音樂會】「翡翠騎士」快閃 熱力十足

文：記者張雅淳

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，昨日晚間在嘉義市國際管樂節舞臺外快閃登場，整齊隊形與飽滿音色的演出，吸引人潮駐足圍觀；不少民眾更是提前到場「待命」，只為一睹為快。現場手機拍照聲此起彼落，群眾隨節拍點頭應和，讓街頭瞬間化作熱力十足的「限定音樂時刻」。

快閃活動由旗隊率先開場，旗幟翻轉、拋接與踏點動作一氣呵成，視覺張力十足；隨後，吹奏樂部無縫銜接進入主奏段落，銅管與打擊齊發，層次分明、氣勢磅礴。民眾跟著節奏拍手喝采，演出結束仍意猶未盡，爭相上前合影留念，為管樂節增添濃厚青春氛圍與國際交流亮點。

（圖：記者張雅淳）

