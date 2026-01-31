嘉義在地經營逾30年 歐都納山野渡假村3/10停業

（中央社記者黃國芳嘉義縣31日電）在地經營超過30年的嘉義縣大埔鄉歐都納山野渡假村在官網發布停業公告，隨市場環境變遷與經營考量，面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，渡假村3月10日畫下階段性句點。

根據渡假村公告，即使滿懷熱忱，終究仍須面對偏鄉經營最艱難挑戰，這10年大埔國中畢業生每年已降到個位數，隨在地青年在外求學、異地就業，人才回流比例長期低迷，這片土地正經歷深刻的人口流失。

公告指出，人才嚴重斷層「讓我們面臨了難以克服的人力短缺與招聘困境」，雖萬分不捨，沉重人力缺口仍促使須做出停業的艱難決定。（編輯：李明宗）1150131