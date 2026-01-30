嘉義地區交通違規道安講習可自由選擇上課時、地

交通違規道路交通安全講習，可以自由選擇受委託單位完成講習，上課時間、地點更多元。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】交通部公路總局嘉義監理所今30日於春節交通疏運措施說明會時，再度強調有關交通違規需參加道路交通安全講習之駕駛人，自114年三月一日起，即可以自由選擇受委託單位完成講習，上課時間、地點更多元。

監理所指出，交通違規需參加路交通安全講習之駕駛人不必再受限到監理單位上課，可以依照自身需求，到嘉義市的救國團團委會、嘉義縣布袋的新十全駕訓班預約上課，平日的夜間或假日時段都可完成上課。新十全駕訓班位於嘉義縣布袋鎮貴舍里半月95號、中國青年救國團直屬台灣省嘉義團指導委員會則在嘉義市忠孝路307號

監理所表示，一般交通安全講習上課的費用每小時以新台幣200元計，基準時數為3小時600元、講習再犯班4小時需課程費用800元、酒駕違規班6小時課程費用1200元、酒駕再犯班12小時課程費用2400元。