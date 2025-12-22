嘉義地檢成立恐怖攻擊應變小組 迅速有效應變聯繫確保民眾安全

嘉義地檢署由偵辦重大刑案專組江金星主任檢察官擔任召集人，成立「防範恐怖攻擊應變小組」。（圖/嘉義地檢署提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義地檢署為防範日前張文在北捷殺人重大恐怖危安事件，引發模仿效應，確保緊急應變作為統一、迅速而且有效，今 (22)日由偵辦重大刑案專組江金星主任檢察官擔任召集人，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，統一偵辦嘉義地區，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入 場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動應變與強制 作為，全面遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

嘉義地檢署表示，奉臺灣高等檢察署張斗輝檢察長今天指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由偵辦重大刑案專組江金星主任檢察官擔任召集人，呂雅純檢察官擔任執行秘書，成員包括張建強、蕭仕庸、吳心嵐檢察官，統一 偵辦嘉義地區，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動應變與強制 作為，全面遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

嘉義地檢署並於今天下午 4 時，在 3 樓會議室，邀集專責檢察官及嘉義縣市政府警察局及各分局、國道公路警察、鐵路警察、調查、憲兵、海巡等機關承辦人員，召開嘉義地區防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，並建立窗口，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行，即時接收案件情資，充分掌握偵辦效能。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調，就任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之重大恐嚇公眾危害治安案件，秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，絕不寬貸。並請社會大眾保持理性，不散布、不轉傳未經查證之訊息，共同守護社會安定與民眾安全。