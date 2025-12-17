嘉義地檢起訴製造三級毒品工廠案及時斷源攔阻毒害國人 - https://www.watchmedia01.com

嘉義地檢署張建強檢察官指揮海洋委員會雲林查緝隊、臺中市警察局，搜索查獲86年次黃姓男子等5人涉嫌製毒，並查扣1,574餘公斤愷他命及相關製毒設備。 （圖/嘉義地檢署提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義地檢署張建強檢察官今（114）年4月指揮海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊、臺中市政府警察局等單位，搜索查獲86年次黃姓男子等5人涉嫌於嘉義縣水上鄉某鐵皮屋製造俗稱K他命的第三級毒品愷他命工廠案，當場查扣1,574餘公斤（純質淨重64,668公克）之愷他命及相關製毒設備。嗣經偵查終結，依法提起公訴。 今（17）日在海巡署中部分署舉行聯合記者會，向外界說明檢察、海巡、警察等司法機關，團隊合作、協力破獲之貨櫃走私毒品及上開製毒工廠案等重大成果。

廣告 廣告

張建強檢察官指揮海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊、臺中市政府警察局第六分局等單位組成專案，歷經數月密集埋伏、跟監。今年4月6日時機成熟，持臺灣嘉義地方法院核發之搜索票，對嘉義縣水上鄉某鐵皮屋執行搜索，當場查扣1,574餘公斤（純質淨重64,668公克）之愷他命及相關製毒設備。並以張檢察官核發之拘票執行拘提，緝獲被告黃○溢、蘇○威（男，83年次）、黃○莛（男，89年次）、蕭○豪（男，92年次）及陳○輝（男，84年次）等5人，偵查終結依法提起公訴！

嘉義地檢起訴製造三級毒品工廠案及時斷源攔阻毒害國人 - https://www.watchmedia01.com

嘉義地檢署表示，被告黃○溢負責尋找製毒地點及交通、補給，於112年9月2日起，承租上開土地，於113年間興建大型鐵皮屋，再於114年3月起，由製毒師蘇○威指揮黃○莛、蕭○豪及陳○輝等人，以自用小貨車載入第四級毒品先驅原料、酒精、鹽酸及瓶罐等製毒化學劑及設備，先於第四級毒品先驅原料加入乙酸乙酯、鹽酸產出愷他命半成品，又以加熱、攪拌、過濾及放置，使其結晶製成愷他命，續以夾鏈袋分裝存放，而製造第三級毒品愷他命。被告黃○溢等5人所為，均係犯毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌。

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長呼籲，愷他命為第三級毒品，屬於中樞神經抑制劑，吸食愷他命後，造成膀胱功能受損，使膀胱容量變小、頻尿、小便量變少，使得一般老年人才容易產生的頻尿情形提早，嚴重時還會使膀胱壁纖維化、變厚，導致不可逆性之後遺症，甚至須進行膀胱重建手術，絕對不要輕忽其危害。而製造毒品愷他命，刑責極重，切勿以身試法。

蔡檢察長強調，本署積極查緝，並配合「降低需求」、「抑制供給」導向之毒品防制政策，達到拒毒、防毒、緝毒、戒毒之目標，從源頭澈底斷絕毒品供應，以維護國民身心健康。

嘉義地檢起訴製造三級毒品工廠案及時斷源攔阻毒害國人 - https://www.watchmedia01.com

嘉義地檢署張建強檢察官指揮搜索查獲86年次黃姓男子等5人涉嫌製毒，並查扣1,574餘公斤愷他命及相關製毒設備。 （圖/嘉義地檢署提供）