嘉義城隍廟好馬吉錢母 年初三初四結緣

嘉義城隍廟發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義城隍廟迎接丙午馬年，二十日發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾，首度與插畫家莊信棠合作推出五路財神公仔；另有台灣檜木打造的放大版「好馬吉」錢母，於農曆大年初三、初四上午各贈送一千五百個與信眾結緣。

嘉義城隍廟「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾，一推出就有企業界預訂三十二組。另「好馬吉」錢母，也吸引台灣省商業總會副理事長蕭秋勇搶先預訂三十二個。

廟方新任董事長楊嘉南表示，今年限量創意吉祥好物馬年錢母正面以金牌獎章概念做為設計主軸，中間雷雕「吉」字結合馬年圖象徵「馬吉」馬年吉祥；又有台語諧音「麻吉」代表著「好馬年、好麻吉」。錢母背面則以變體字符號強調「馬到成功」，整體主題涵義為「馬吉來賀歲、馬到必成功」，信眾隨身攜帶將聚集一整年的金玉滿堂，事業旺、財運旺。

嘉義城隍廟另推出一組二千元的五路財神公仔，再免費贈送一個虎爺公仔，設計理念融合傳統信仰與現代公仔設計語彙，傳遞喜氣、富貴與祝福的寓意。今年點寵物平安燈除了送主人光明燈外，再贈送陪伴一生「虎爺寵物護身符」。

活動現場也安排火悟空特技劇坊演出，以翻騰神技象徵馬年翻轉運勢、奔騰不息，為新年慶典拉開序幕。