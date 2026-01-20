嘉義城隍廟推出「馬年吉祥 超越巔峰」錢母吊飾和五路財神公仔

▲嘉義城隍廟特別推出新年創意好物「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾與民眾結緣；還有可愛俏皮的五路財神公仔。（圖：記者劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】迎接「2026丙午(馬)年」的到來，嘉義城隍廟特別推出新年創意好物「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾與民眾結緣；馬屬十二生肖中最具活力，信仰上具有動力、熱情、挑戰、毅力之象徵，在充滿活力大地朝氣蓬勃、生機盎然之際。祝福大家「好年好月好日到~馬年吉祥行大運」。並有五路財神公仔一組，以可愛俏皮風格拉近與年輕族群的距離，讓人看了就愛不釋手。

今（20）日的記者發表會還特別邀請「火悟空特技劇坊」帶來《馬躍嘉慶．技翻巔峰》震撼演出。將國粹戲曲的身段與高難度體能極限完美融合，演員化身靈馬展現翻騰乾坤之勢一開場便以連環「地毯翻騰」點燃現場氣氛，象徵馬年奔騰不息的生命力；又驚人的「倒立平衡」神技，在靜止中展現穩重如山的定力，倒立與翻滾特技正代表著「轉機」與「突破」。廟方也期待透過這場力與美的藝術饗宴，象徵城隍爺威靈顯赫將平安與福氣傳遞給每一位信眾，守護社會安定、翻轉運勢、招財進寶。

▲由莊信棠（ 左）所設計的五路財神公仔，已被金仁寶育樂公司執行長鄭至耿（右）預訂了32個，分享給協力廠商。（圖：記者劉芳妃攝）

城隍廟第14屆新任董事長楊嘉南歡迎大家，新春來走春，開運祈福、迎財神、發大財。今年限量創意吉祥好物(馬)年錢母正面以金牌獎章概念做為設計主軸，中間雷雕「吉」字結合馬年圖象徵「馬吉」馬年吉祥；又有台語諧音(麻吉)代表著「好馬年、好麻吉」，錢母背面則以變體字符號強調「馬到成功」，整體主題涵義為「馬吉來賀歲~馬到必成功」信眾隨身攜帶，將聚集一整年的金玉滿堂，讓您事業旺、財運旺。

廟方表示吉祥好物「好馬吉」錢母吊飾將於農曆年初三、初四上午各贈送1,500個與信眾結緣，歡迎大家一起來拿錢母享福氣；且點財神燈也送吉祥好物錢母。同時亦推出台灣檜木打造開運台檜「好馬吉」錢母放大版，限量100個喜添緣金3000元即可獲得；擺放書桌、辦公桌讓您生意興隆金玉滿堂、富貴一整年；此台檜大錢母一推出即已被台灣省商業總會副理事長蕭秋勇預訂32個，勢必引起一小波搶買潮。

▲會中邀請「火悟空特技劇坊」帶來《馬躍嘉慶．技翻巔峰》震撼演出。（圖：記者劉芳妃攝）

嘉義城隍廟為迎接新春賀歲特別推出五路財神公仔一組2000元；整組（含東、南、西、北與中路財神5個公仔）再免費贈送一個虎爺公仔。此五路財神公仔由莊信棠設計師融合傳統信仰與現代公仔設計語彙，傳遞喜氣、富貴與祝福的寓意，內並融入城隍廟的香灰，可保佑大家平安順遂。五尊財神分別象徵東、南、西、北與中路之財運，造型以圓潤親切的比例結合紅金配色，展現祥瑞與高貴氣質（金色隱藏版象徵「五路歸一、財運聚源」，以耀眼金屬質感打造，寓意萬財歸庫、福運無窮。）。每位財神手持不同的象徵物，如金元寶、金蒲扇、寶珠、珊瑚等，寓意多元財運與幸福圓滿。整體造型保留傳統神像莊嚴氣勢，同時以可愛俏皮風格拉近與年輕族群的距離。該系列特別加入「虎爺」角色，象徵守財護福，形成「財神行財、虎爺護財」的完整寓意。不僅是信仰文化的延伸，也是一份結合美感與祝願的收藏藝術預期將造成搶購熱潮，訊息一露出已被金仁寶育樂公司執行長鄭至耿預訂了32個，分享給協力廠商。

嘉義城隍廟表示，今年點寵物平安燈除了送主人光明燈外，再贈送陪伴一生「虎爺寵物護身符」；虎爺是寵物與孩童的守護神「虎爺保庇，平安隨行」隨身佩戴，如猛虎護法相隨，護佑寵物健康平安，幸福快樂。