嘉義城隍廟推馬年錢母 農曆年初三、初四結緣送好運

國定古蹟嘉義城隍廟推新年創意好物馬年吉祥、超越顛峰錢母吊飾與民眾結緣。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】馬到成功行大運，國定古蹟嘉義城隍廟每至新年，都會推出限量錢母與民眾結緣發送，今年仍依例推出新年創意好物「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾與民眾結緣；馬屬十二生肖中最具活力，信仰上具有動力、熱情、挑戰、毅力之象徵，在充滿活力大地朝氣蓬勃、生機盎然之際；新的一年大地朝氣蓬勃、生機盎然之際，城隍廟並預定於農曆年初三、初四上午九時各贈送1,500個吉祥好物「好馬吉」錢母吊飾與信眾結緣，城隍廟歡迎大家一起來拿錢母享福氣。

火悟空特技劇坊的馬躍嘉慶．技翻巔峰震撼演出。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

國定古蹟嘉義城隍廟在1/20日的推廣活動中，特別邀請「火悟空特技劇坊」帶來「馬躍嘉慶．技翻巔峰」震撼演出，將國粹戲曲的身段與高難度體能極限完美融合，演員化身靈馬展現翻騰乾坤之勢一開場便以連環「地毯翻騰」點燃現場氣氛，象徵馬年奔騰不息的生命力；廟方也期待透過這場力與美的藝術饗宴，象徵城隍爺威靈顯赫將平安與福氣傳遞給每一位信眾，守護社會安定、翻轉運勢、招財進寶。

城隍廟 葛永樂總幹事表示，吉祥好物「好馬吉」錢母吊飾將於農曆年初三、贈與信眾結緣。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

嘉義城隍廟葛永樂總幹事表示，吉祥好物「好馬吉」錢母吊飾將於農曆年初三、初四上午各贈送1,500個與信眾結緣，歡迎大家一起來拿錢母享福氣；且點財神燈也送吉祥好物錢母，同時亦推出台灣檜木打造開運台檜「好馬吉」錢母放大版，擺放書桌、辦公桌讓您生意興隆金玉滿堂、富貴一整年；此台檜大錢母一推出即已被台灣省商業總會副理事長蕭秋勇預訂32個，勢必引起一小波搶買潮。

城隍廟廟迎接新春賀歲特別推出含東、南、西、北與中路財神5個公仔組，整組再贈送一個虎爺公仔。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

葛永樂總幹事指出，該廟為迎接新春賀歲特別推出含東、南、西、北與中路財神5個公仔組，整組再贈送一個虎爺公仔，此五路財神公仔設計理念乃融合傳統信仰與現代公仔設計語彙，傳遞喜氣、富貴與祝福的寓意；五尊財神分別象徵東、南、西、北與中路之財運，造型以圓潤親切的比例結合紅金配色，展現祥瑞與高貴氣質，每位財神手持不同的象徵物，如金元寶、金蒲扇、寶珠、珊瑚等，寓意多元財運與幸福圓滿，該系列特別加入「虎爺」角色，象徵守財護福，形成「財神行財、虎爺護財」的完整寓意，不僅是信仰文化的延伸，也是一份結合美感與祝願的收藏藝術預期將造成搶購熱潮。