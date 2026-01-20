嘉義城隍廟馬吉錢母初三初四限量送

嘉義城隍廟新任董事長楊嘉南推介檜木「馬吉錢母」限量放大版，歡迎民眾春節來廟走春招好運。（廖素慧攝）

農曆春節近，嘉義城隍廟20日推出今年創意「馬年吉祥．超越顛峰」錢母吊飾，圖騰設計象徵「馬吉」馬年吉祥、台語諧音（麻吉）的雙重意涵，新任董事長楊嘉南表示，大年初三、初四兩天限量贈送，歡迎民眾來廟走春。

嘉義城隍廟表示，「馬年錢母」以雷雕製作，「吉」字結合馬年圖象徵「馬吉」馬年吉祥、台語「麻吉」諧音，代表「好馬年、好麻吉」，背面以變體字符號強調「馬到成功」，整體是「馬吉來賀歲，馬到必成功」。

楊嘉南說，「好馬吉」錢母吊飾將於春節年初三、初四上午9時起贈送，每日限量1500個，與信眾結緣，歡迎民眾春節來走春，將結緣錢母隨身攜帶，讓財運、好運、吉祥旺一整年。

嘉義城隍廟表示，春節期間還推出台灣檜木打造的開運台檜「好馬吉」錢母放大版，限量100個，擺放書桌、辦公桌，招財運、添喜氣。

今年還結合大白熊設計師莊信棠，特別推出「五路財神公仔」，整組有東、南、西、北與中路財神5個公仔，再免費贈送1個虎爺公仔，傳遞喜氣、富貴與祝福的寓意。

嘉義城隍廟表示，五路財神公仔展現祥瑞、高貴氣質，各持金元寶、金蒲扇、寶珠、珊瑚等吉祥器物，可愛俏皮，非常吸睛，「虎爺」公仔則象徵守財護福，形成「財神行財、虎爺護財」的完整寓意。

今年點寵物平安燈除了送主人光明燈外，再贈「虎爺寵物護身符」，虎爺是寵物與孩童的守護神，護身符隨身佩戴，護佑寵物健康平安。