嘉義城隍廟馬年錢母「好馬吉」 初三、初四限量發送

嘉義城隍廟為了迎接2026年，推出限量的馬年的錢母吊飾，即將在大年初三和初四發送給信眾，正面以金牌獎章概念作為設計主軸，正面中間雷雕〝吉〞字，結合馬，象徵馬吉，也就是馬年吉祥，也有麻吉的意思，背面以變體字符號強調馬到成功，相當特別。





嘉義城隍廟推出五路公仔，模樣可愛。（圖／民視新聞）將好幾張椅子層層堆疊，演員在頂端倒立，帶來震撼演出，現場氣氛超級熱鬧，嘉義城隍廟為了迎接2026年，特別推出了限量的馬年錢母吊飾，20日上午舉辦發表活動，驚喜亮相。嘉義城隍廟董事長楊嘉南：「初三和初四我們每天都1500個，來發給我們這邊信眾大德，希望大家都能來領到錢母。」台灣省商業總會副理事長蕭秋勇：「受到我們城隍爺公的庇佑和這個感應，讓我們大家安居樂業身體健康，事業成功財運亨通。」

五路公仔以紅金配色，展現高貴氣質。（圖／民視新聞）正面以金牌獎章概念作為設計主軸，中間雷雕〝吉〞字，再結合馬，就象徵著馬吉，也就是馬年吉祥，同時也有麻吉的意思，代表好馬年、好麻吉，背面則以變體字符號強調馬到成功，另外廟方也推出了台灣檜木打造開運台檜〝好馬吉〞錢母放大版，限量100個，而除了錢母，嘉義城隍廟也推出超可愛五路財神公仔。企業公司執行長鄭至耿：「傳統的宗教信仰上，搭配現在年輕人喜歡的公仔，可以在一個傳統跟現代信仰上的結合，因為我們主要的，不管我們配合的供應商或客人，這些都是年輕的族群，我也希望把這份幸福跟這份信仰帶給他們，所以這次為什麼我們公司會採購。」包含東南西北與中路財神共五個公仔，以紅金配色，展現高貴氣質，另外還免費贈送一個虎爺公仔，形成財神行財，虎爺護財的完整寓意，預計將掀起一波搶購熱潮。

