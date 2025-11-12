嘉義執行分署低價變賣鬼滅之刃等公仔 民眾搶購

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）行政執行署嘉義分署昨天進行案件查扣物、執行案件拍賣會，其中鬼滅之刃、寶可夢等公仔僅以市價3成變賣造成搶購，但所得2萬餘元，仍不足抵消罰鍰，將擇期再查封並拍賣。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿，嘉義分署與雲林地檢署於昨天拍賣廢棄物清理法案件所查扣的曳引車、拖車車體及大貨車，同時舉行有關行政執行案件拍賣會，拍賣物件有雲嘉地區不動產及車輛、股票等。

嘉義分署表示，分署大廳昨天擺放各種變賣物件，包括時下最熱門的公仔玩偶、弱勢義務人當日現做的麵包及新鮮農產品等，吸引許多民眾購買，其中全新的鬼滅之刃、寶可夢公仔及玩偶，因僅以市價3成變賣，吸引民眾爭相購買，現場更有2名外籍人士及來自屏東的民眾搶購。

廣告 廣告

嘉義分署秘書室主任羅月秀告訴中央社記者，獨資商行負責人曾男多次無照駕駛違規，累積交通罰鍰約新台幣6萬元，因遲不繳納，遭強制執行，嘉義分署則查封其鬼滅之刃等公仔並變賣，以清償所積欠罰鍰。

羅月秀表示，鬼滅之刃等公仔昨天變賣價格為2萬6832元，仍不足以抵消罰鍰，因曾男倉庫內還有許多時下流行的公仔，將再次進行查封並擇期拍賣。

嘉義分署說，現場受託拍賣的曳引車及拖車車體功能良好，經民眾多次出價，最後以62萬元拍定。分署也同時舉行相關執行案件查封物件拍賣，除了嘉義縣竹崎鄉及雲林縣土庫鎮各有1筆土地拍定，不動產拍定總金額達445萬餘元；另有2輛賓士汽車、股票、大白菜等新鮮蔬果及當日現做麵包皆完售一空，動產拍賣金額也達98萬餘元。（編輯：謝雅竹）1141112