嘉義基督教醫院引進6D導航弧形刀 精準守護癌友健康
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】癌症治療邁向高精準時代，嘉義基督教醫院秉持「以病人為中心」的理念，於2025年斥資億元正式引進最新一代高階放射治療設備—6D導航弧形刀（ELEKTA INFINITY），日前正式啟用，此設備整合六軸定位治療床、智慧型治療計畫系統與新一代高速多葉準直儀等先進技術，讓放射治療更快、更準、更安全，為癌友帶來更舒適的治療體驗。
嘉基放射腫瘤科主任張志嘉醫師表示，6D導航弧形刀能在眾多放射治療設備中脫穎而出，最主要是具備有「定位更精準、照射更細緻、規劃更智慧」三大優勢。在定位精準度上，系統結合高解析度影像導航（IGRT）與6D定位治療床，可即時偵測病人姿勢的細微變化，並在三維空間中自動修正旋轉與平移誤差，使照射誤差降至亞毫米等級。這對腦部、頭頸部、肺臟及肝臟等鄰近重要器官的腫瘤治療尤其重要，能有效降低誤差導致的副作用。
▲導航弧形刀適用於大多數癌症，包括肺癌、乳癌、頭頸癌、腦瘤、肝癌、婦癌、消化道及泌尿道腫瘤，以及轉移性病灶等。
其次，在照射細緻度方面，6D導航弧形刀採用新一代 Agility 多葉準直儀（MLC），葉片寬度僅 5 毫米，移動速度極快，最大治療照野達 40×40 公分，可依腫瘤形狀進行高靈活度的射束控制，模擬接近 1 毫米的照射效果。這項設計讓射束更貼合不規則腫瘤輪廓，能以弧形路徑進行高精度照射，同時有效保護周邊正常組織，不僅提升治療準確度，也減少病人治療後的不適感。
在治療計畫智慧化上，系統搭載最新 Monaco 治療計畫系統（TPS），支援強度調控放療（IMRT）、弧形放療（VMAT）、立體定位放療（SRS／SBRT）等多種技術，並整合 IntelliBeam 自動射束優化功能，可依腫瘤位置與形態，快速計算出最適合的射束入射角度與劑量分布。即使面對複雜腫瘤類型，也能於短時間內完成高精度治療規劃。
▲陳煒院長(坐者)帶領醫療團隊與治癌利器6D導航弧形刀合照。
張志嘉醫師指出，導航弧形刀的臨床應用範圍極廣，幾乎適用於大多數癌症，包括肺癌、乳癌、頭頸癌、腦瘤、肝癌、婦癌、消化道及泌尿道腫瘤，以及轉移性病灶等。由於具備自動化控制與高劑量率（FFF）照射模式，單次治療時間可大幅縮短，病人不必長時間維持固定姿勢，顯著提升治療順從性與舒適度。
院長陳煒表示，嘉基從設備上一直更新及軟硬體升級，致力以「更快、更準、更安全」的放射治療守護在地癌友的健康。陳煒強調，嘉基不只是提供治療，而是以信仰與專業陪伴病人面對挑戰。癌症雖是一段艱辛的旅程，但在科技與專業醫療團隊的支持下，讓病友在這條路將能走得更穩、更有希望。（照片：記者劉芳妃翻攝）
