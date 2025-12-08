嘉義基督教醫院榮獲2025年經濟部節能標竿銀獎

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義基督教醫院在長年推動節能減碳的努力下，榮獲「2025年經濟部節能標竿-銀獎」殊榮，此次能從116家參賽單位中脫穎而出，不僅受到國家級肯定，更突顯嘉基在能源管理、建築規劃與綠色醫療上的深耕與創新，以務實的工程改善和前瞻的智慧科技導入為基礎，逐年擴大節能幅度，更在管理思維與文化上深深埋下節能的種子，積累成為今日全國醫療院所中的節能領航者之一。



院長陳煒表示，節能對醫院而言，從來不是單純的成本控制，而是一種「對病人、對城市、對土地負責」的永續行動做為。他指出，醫院每日24小時運作、空調與照明用電量極高，因此必須以高度自覺來面對能源消耗。經營團隊從十多年前開始規劃，不做短期補強，而是按部就班地落實進行系統性改善，很欣慰看到過往的每一分努力，如今都化成具體的節能數據，也化成社會對嘉基的信任。



展望未來，嘉基將持續以永續為目標，強化新建與既有大樓的綠建築規劃與改善，深化跨棟能源整合，並以2030與2050年為節能減碳的重要里程碑，逐步打造智慧化、低碳化的零碳醫療園區。陳煒院長強調節能不是潮流，而是醫療機構的責任，未來嘉基會持續以病人、城市與地球為中心，用更前瞻與務實的步伐走在永續發展道路上，落實節能減碳愛地球！

