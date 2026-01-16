嘉義外籍女大生遭綑綁性侵！惡男匯2000元恐嚇再見面 不出來我就PO

社會中心／嘉義報導

嘉義一名張姓男子（31歲）因不滿外籍大學生女友提分手，去年11月間闖入女友租屋處，將對方綑綁後性侵得逞，甚至傳訊恐嚇威脅女大生。嘉義地檢署日前偵結，依侵入住宅加重強制性交等罪嫌起訴，因羈押期將屆，法院裁定張男續押。

起訴指出，2025年10月間，張男不滿就讀大學的外籍女友提出分手，多次傳訊息要求見面被拒，同年11月19日晚間，他闖進女友租屋處，女友返家後與他發生爭執，張男強脫女友衣褲後，以衣物綑綁對方四肢，並對其強制性交得逞，深夜離開時，他還匯了2000元至女友帳戶，並註記「回覆Line」。

張男事後又傳訊要求女友外出見面，但被對方拒絕，11月20日、21日，張男連續恐嚇女友「不出來我就PO」、「你媽媽朋友，我全部都給他們」、「我已找人要去找你們老師了」等語，另在女友實習公司Google評論下方留言「女友欠錢沒還，現在人消失了」。導致被害人長期處於恐懼之中。

警方獲報後報請檢方核發拘票，並將張男拘提到案。雖張男否認犯行，檢方認張男曾於2018、2019年間因毆打同居女友遭通報家暴，2023年間又因騷擾前妻遭通報，這次又再性侵、恐嚇大學生女友，顯見有再犯之虞，聲押獲准。日前已依侵入住宅加重強制性交等罪嫌起訴。

